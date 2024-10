Trump afirma que vitória de Kamala Harris pode significar ‘última eleição’ dos Estados Unidos

Durante um comício realizado na Pensilvânia, Donald Trump expressou preocupações sobre o futuro político dos Estados Unidos, afirmando que a vitória de Kamala Harris nas próximas eleições presidenciais poderia significar a “última eleição” do país. Ele argumentou que a administração democrata está conduzindo a nação em direção a um “abismo”, o que, segundo ele, resultaria em sérias crises econômicas e migratórias. Trump enfatizou que, caso Harris seja eleita, os Estados Unidos enfrentariam desafios insustentáveis, tanto na economia quanto na questão da imigração. Suas declarações refletem um tom alarmista, que visa mobilizar seus apoiadores e alertar sobre o que considera um futuro sombrio sob a liderança democrata. A eleição em questão é considerada por muitos analistas políticos como uma das mais disputadas da história americana. A polarização entre os partidos tem gerado um clima de intensa rivalidade, com cada lado tentando conquistar o eleitorado em um cenário cada vez mais competitivo. As afirmações de Trump ressaltam a urgência que ele e seus aliados sentem em relação ao pleito, enquanto tentam galvanizar a base republicana.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA