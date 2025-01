Trump ameaça instaurar ‘inferno’ no Oriente Médio se Hamas não libertar reféns

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (7), em tom de ameaça, que “o inferno vai se instaurar no Oriente Médio” se o grupo terrorista Hamas não libertar os reféns antes de ele assumir o cargo em 20 de janeiro. “Se eles não estiverem de volta quando ele assumir o cargo, o inferno vai se instaurar no Oriente Médio, e isso não será bom para o Hamas, e não será bom, francamente, para ninguém. Vai ser instaurado o caos”, disse Trump durante uma entrevista coletiva em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

Na entrevista coletiva, Steve Witkoff, escolhido por Trump como seu enviado especial para o Oriente Médio, disse que os negociadores estão “fazendo muito progresso” nas negociações para a libertação dos reféns retidos na Faixa de Gaza. Witkoff afirmou estar “prestes” a chegar a um acordo e expressou uma “grande esperança” de que, até o dia da posse de Trump, haverá “boas notícias” para anunciar.

O futuro enviado especial para o Oriente Médio atribuiu o desbloqueio das negociações à própria “reputação” de Trump. “É o presidente, sua reputação, as coisas que ele disse, que está conduzindo essa negociação, e espero que tudo dê certo e que possamos salvar algumas vidas”, disse Witkoff.

Durante a campanha presidencial para a eleição de novembro do ano passado, Trump já havia ameaçado instaurar o “inferno” no Oriente Médio se o Hamas não libertasse os reféns israelenses, incluindo alguns americanos, e insistiu que quer que isso aconteça antes de sua posse em 20 de janeiro. Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, os EUA têm atuado como mediadores entre Israel e Hamas, juntamente com Catar e Egito.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira