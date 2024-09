Trump ameaça processar Google por só expor “histórias ruins” sobre ele

O candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Donald Trump, ameaçou, nessa sexta-feira (27/9), processar o Google, sob a acusação de que a empresa de tecnologia está “ilegalmente” mostrando apenas “histórias ruins” sobre ele, enquanto ilustra “boas” histórias sobre a candidata pelo partido Democrata, Kamala Harris.

“Foi determinado que o Google usou ilegalmente um sistema de revelar e exibir apenas histórias ruins sobre Donald J. Trump, algumas inventadas para esse propósito, enquanto, ao mesmo tempo, revelava apenas histórias boas sobre a camarada Kamala Harris”, escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

O republicano, ainda afirmou esperar que o Departamento de Justiça processe a empresa de tecnologia por influenciar as eleições.

“Esta é uma ATIVIDADE ILEGAL, e espero que o Departamento de Justiça os processe criminalmente por esta flagrante Interferência nas Eleições. Se não, e sujeito às Leis do nosso País, solicitarei seu processo, nos níveis máximos, quando eu ganhar a Eleição e me tornar Presidente dos Estados Unidos!”, escreveu o ex-presidente.

Google nega manipulação Em resposta, a empresa disse que não manipulou os resultados das pesquisas de seu site em benefício de candidatos.

“Ambos os sites de campanha aparecem consistentemente no topo das pesquisas para consultas de pesquisa relevantes e comuns”, disse um porta-voz do Google ao New York Times.

Há um tempo, os republicanos acusam o Google de beneficiarem os democratas.

O Media Research Center, grupo que trabalha para combater o que chamam de “viés esquerdista da mídia nacional de notícias”, publicou estudos no passado alegando que a busca do Google ajuda os democratas.

O Google contestou o estudo e alegou que sua busca nunca ajudou um candidato ou partido em específico.