Trump ameaça retomar controle do Canal do Panamá

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou descontentamento com as tarifas impostas pelo Canal do Panamá, classificando-as como injustas para os navios americanos. Em uma declaração feita em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que tanto a Marinha Americana quanto o comércio dos Estados Unidos têm sido tratados de forma imprudente devido às taxas cobradas pelo Panamá, que ele considera ridículas. Além disso, o republicano manifestou preocupação com a crescente influência da China sobre o canal, o que, segundo ele, ameaça os interesses estratégicos dos Estados Unidos, já que o canal é vital para o transporte de bens entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

Trump destacou que a situação representa uma “fraude completa” contra os Estados Unidos e prometeu que tomará medidas para interromper essa prática imediatamente. O Canal do Panamá, cuja construção foi concluída pelos Estados Unidos em 1914, foi devolvido ao Panamá em 1999, após um acordo assinado em 1977 pelo então presidente democrata Jimmy Carter. Trump argumentou que o canal deveria ser administrado exclusivamente pelo Panamá, e não pela China ou qualquer outro país. Ele ainda ressaltou que, caso o Panamá não consiga garantir uma operação segura e eficiente, os Estados Unidos exigirão a devolução total do canal.

Apesar de sua posse estar marcada para 20 de janeiro, Trump tem exercido influência política nos últimos dias da administração de Joe Biden. O Canal do Panamá é uma rota crucial para quase 5% do comércio marítimo mundial, permitindo que embarcações da Ásia para a costa leste dos Estados Unidos evitem a longa e perigosa rota pelo extremo sul da América do Sul. Em outubro, a Autoridade do Canal do Panamá registrou um lucro de quase US$ 5 bilhões no último ano fiscal.

Publicado por Luisa Cardoso