Trump anuncia Elon Musk como chefe do Departamento de Eficiência Governamental

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (12) que o bilionário Elon Musk irá chefiar o chamado “Departamento de Eficiência Governamental” ao lado do empresário americano Vivek Ramaswamy. O dono da Tesla e da SpaceX desempenhou um papel importante na arrecadação de aproximadamente US$ 200 milhões para a campanha de Trump.

“Juntos, esses dois americanos extraordinários abrirão o caminho para que minha administração desmonte a burocracia governamental, elimine regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais — essenciais para o Movimento ‘Salvar a América’”, afirmou o republicano em um comunicado.

O departamento, que será conhecido pela sigla DOGE, tem como objetivo implementar reformas estruturais e desenvolver uma abordagem empresarial para a administração pública. Trump fez uma analogia entre essa nova iniciativa e o “projeto Manhattan”, que foi fundamental durante a era da bomba atômica, ressaltando que os republicanos almejam os objetivos do DOGE há bastante tempo.

Trump também anunciou hoje outros nomes para o novo governo, como Pete Hegseth para o Departamento de Defesa, John Ratcliffe como novo diretor da CIA, e a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, como chefe do Departamento de Segurança Interna, um cargo poderoso no centro das políticas de imigração rigorosas do republicano. Ratcliffe, que já ocupou o cargo de diretor de inteligência, precisará passar pelo processo de aprovação do Senado para assumir oficialmente sua nova função.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos