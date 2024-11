Trump anuncia nova equipe de segurança nacional com Pete Hegseth no comando do Pentágono

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta quarta-feira (13) uma série de anúncios sobre sua equipe de segurança nacional, dentre eles, a nomeação de Pete Hegseth como secretário de Defesa. Hegseth, que é veterano do exército e apresentador da Fox News, assumirá a liderança do Pentágono, que supervisiona 1,3 milhão de militares em atividade. A escolha surpreendeu muitos, especialmente pela falta de experiência em cargos governamentais e pelo nome de Pete não ter sido considerado durante o período eleitoral.

Trump elogiou Hegseth, chamando-o de um patriota defensor da política de “paz pela força”. O novo secretário de Defesa tem um histórico militar que inclui missões no Iraque e no Afeganistão. Além de sua carreira militar, Hegseth é coapresentador do programa “Fox & Friends Weekend” e autor de “The War on Warriors: Behind the Betrayal of The Men Who Keep Us Free” (A guerra contra os guerreiros: por trás da traição dos homens que nos mantêm livres”, em tradução livre).

Além de Hegseth, Trump anunciou Mike Waltz como conselheiro de Segurança Nacional. Waltz, que também é veterano e atualmente congressista, foi destacado por Trump como um especialista em segurança nacional, com ênfase em questões relacionadas à China, Rússia, Irã e terrorismo global. Essa escolha reflete a intenção de Trump de fortalecer a segurança dos Estados Unidos em um cenário internacional complexo.

Outras nomeações importantes incluem Mike Huckabee como embaixador dos EUA em Israel e Kristi Noem como secretária do Departamento de Segurança Interna. Noem terá a responsabilidade de implementar uma postura rigorosa em relação à imigração, um tema que tem sido central na agenda de Trump. A nova equipe de segurança nacional terá a missão de reavaliar a posição dos EUA em diversos conflitos internacionais, o que poderá impactar a política externa do país nos próximos anos.

Publicado por Victor Trovão

*Reportagem produzida com auxílio de IA