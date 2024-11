Trump aparece como favorito na Geórgia a menos de uma semana das eleiçoes

Faltando menos de uma semana para as eleições presidenciais nos Estados Unidos – o pleito está marcado para 5 de novembro -, a Geórgia apresenta um cenário político que favorece levemente o ex-presidente Donald Trump, candidato do Partido Republicano. Ele se destaca nas pesquisas, sendo considerado mais apto a lidar com questões que preocupam os eleitores, como a economia e a imigração. Trump tem enfatizado que a economia estava em melhores condições durante seu governo. Apesar da inflação e do aumento de preços sob a administração de Biden, a Geórgia se destaca com uma taxa de desemprego de 3,6%, inferior à média nacional de 4,1%. O estado é reconhecido como o melhor para negócios por uma década, atraindo investimentos com seus impostos corporativos reduzidos e incentivos fiscais.

A imigração é outro tema que gera apreensão entre os eleitores georgianos, especialmente após o assassinato de uma estudante, que reacendeu o debate sobre segurança e imigração ilegal. Trump tem utilizado esse incidente para criticar Biden, responsabilizando-o pelo aumento do número de imigrantes no país. A comunidade afro-americana, que representa 33% da população da Geórgia, também é um ponto crucial nesta eleição. Em 2020, os votos dos afro-americanos foram decisivos para a vitória de Biden, mas a situação atual é diferente. Pesquisas sugerem que Kamala Harris, a candidata democrata, precisa conquistar mais apoio desse grupo para se manter competitiva nas eleições.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA