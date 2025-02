Trump assinará decreto para proibir participação de atletas trans em competições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou uma decisão controversa ao assinar uma ordem executiva que proíbe a participação de atletas transgêneros designados como homens ao nascer em competições femininas. Essa ação marca uma mudança drástica na política do governo em relação aos direitos da comunidade trans. Essa nova ordem foi assinada em um momento simbólico, coincidindo com o Dia Nacional das Meninas e Mulheres no Esporte. A política, defendida pela congressista Nancy Mace, é vista como uma forma de “restaurar a justiça” e proteger os direitos das mulheres no esporte, enfatizando a necessidade de garantir a igualdade de gênero nas competições.

Trump já havia estabelecido uma base para essa política em seu primeiro dia de mandato, ao definir o gênero de forma binária em documentos oficiais. Durante sua campanha, ele havia prometido que tomaria medidas para “manter os homens fora dos esportes femininos”, uma promessa que encontrou apoio entre uma parte significativa do eleitorado. As administrações anteriores, como a de Joe Biden, adotaram uma abordagem diferente em relação ao Título IX, que visa promover a igualdade de gênero no atletismo. A gestão Biden reverteu algumas das políticas de Trump, garantindo proteção aos direitos dos alunos LGBT+, mas não se manifestou de forma clara sobre a participação de atletas transgêneros.

A nova ordem pode ter um impacto significativo sobre a comunidade de atletas transgêneros, embora seja desafiador quantificar exatamente quantos atletas serão afetados. Em diversos estados que já implementaram restrições semelhantes, não foram registrados casos relevantes de participação de atletas transgêneros que justificassem a adoção de tais medidas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA