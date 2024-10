Trump chama invasão ao Capitólio de ‘dia do amor’ e critica eleições americanas de 2020

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se referiu ao ataque ao Capitólio, ocorrido em 6 de janeiro de 2021, como um “dia do amor”. Ele argumentou que os manifestantes se deslocaram até Washington motivados pela eleição. Naquele dia, apoiadores de Trump invadiram o prédio do Legislativo com o intuito de obstruir a confirmação da vitória de Joe Biden, resultando em cinco mortes e aproximadamente 140 feridos entre os policiais. Em um evento realizado em Miami, Trump defendeu que os invasores não estavam armados e reiterou sua posição em favor de “eleições honestas”.

Ele também responsabilizou seu ex-vice-presidente, Mike Pence, por não ter tomado medidas para impedir a posse de Biden. Atualmente, Trump enfrenta quatro acusações relacionadas a suas tentativas de permanecer no cargo após a derrota nas eleições de 2020, incluindo conspiração e obstrução de um processo oficial. Apesar das acusações que enfrenta, Trump continua a não reconhecer sua derrota e frequentemente repete informações falsas sobre as eleições de 2020. Quando questionado sobre a possibilidade de aceitar o resultado das eleições de 5 de novembro, onde disputará contra Kamala Harris, ele se mostrou evasivo em suas respostas.

Além de discutir o ataque ao Capitólio, Trump também abordou questões de imigração durante o evento, fazendo declarações polêmicas sobre imigrantes e reiterando alegações que já foram desmentidas. Ele ainda levantou dúvidas sobre a mudança climática, afirmando que “o verdadeiro aquecimento global com o qual devemos nos preocupar é o nuclear”. Ao ser indagado sobre as qualidades de Kamala Harris, Trump reconheceu que ela possui habilidades para se manter na política.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira