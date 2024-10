Trump classifica oposição como ‘inimigo interno’ e sugere mobilização militar para eleições

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato do Partido Republicano, fez declarações polêmicas em uma recente entrevista. Ele classificou um grupo que chamou de “lunáticos de extrema esquerda” como um “inimigo interno”, afirmando que essa ameaça é mais significativa do que os desafios impostos por nações estrangeiras. Trump ainda sugeriu que as Forças Armadas poderiam ser mobilizadas para enfrentar essa situação, mencionando a Guarda Nacional como uma possível solução. As palavras de Trump geraram reações imediatas, especialmente de sua oponente na disputa eleitoral, Kamala Harris. Ela não hesitou em criticar suas afirmações, alertando que um novo mandato para o ex-presidente poderia representar um sério risco para a segurança e a liberdade dos cidadãos americanos. Harris enfatizou que a retórica de Trump é preocupante e pode incitar divisões ainda maiores na sociedade.

Um porta-voz da campanha de Harris também se manifestou sobre o assunto, destacando que a postura de Trump sugere que aqueles que não concordam com ele são considerados “inimigos”. Essa visão, segundo o porta-voz, é alarmante e levanta questões sobre como Trump poderia agir caso fosse reeleito, especialmente no que diz respeito ao uso do Exército contra cidadãos americanos. As declarações de Trump e as críticas de Harris refletem um clima tenso na corrida eleitoral, onde as divisões políticas estão mais acentuadas do que nunca. A possibilidade de um ex-presidente sugerir o uso das Forças Armadas contra opositores políticos levanta preocupações sobre a saúde da democracia nos Estados Unidos e o respeito às liberdades civis.

