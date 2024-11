Trump conversa com Putin e pede que líder russo evite escalada da guerra na Ucrânia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma conversa com o líder russo Vladimir Putin a respeito do conflito na Ucrânia. Durante a discussão, Trump aconselhou Putin a evitar uma escalada da guerra e mencionou a presença militar americana na Europa. Ele também fez uma afirmação impactante, dizendo que poderia resolver o conflito em apenas 24 horas. A declaração, no entanto, pode ser uma estratégia de Trump para pressionar a Ucrânia a aceitar concessões territoriais em favor da Rússia.

O Kremlin, por sua vez, demonstrou abertura para dialogar sobre a situação, mas reafirmou suas condições, que incluem a desistência da Ucrânia de se integrar à Otan e a retirada de tropas das áreas anexadas. KIev rejeita essas exigências, afirmando que a paz só será alcançada com a desocupação total das regiões e da Crimeia. Na próxima quarta-feira (13), o atual presidente Joe Biden se encontrará com Trump na Casa Branca para discutir a crise ucraniana. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, informou que Biden aproveitará a reunião para solicitar a Trump que mantenha o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, ressaltando a importância desse suporte contínuo para o país.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA