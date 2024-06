Trump cria conta no TikTok e posta vídeo sendo ovacionado

Ex-presidente dos EUA tentou banir plataforma do país quando comandava a Casa Branca por preocupação com segurança e privacidade

Trump já havia definido o TikTok como uma “ameaça à segurança nacional” com o potencial de interferir nas eleições dos EUA Gage Skidmore (via Flickr) – 31.out.2023

O ex-presidente dos EUA Donald Trump criou uma conta no TikTok, plataforma chinesa de vídeos. Ele tentou banir a rede social enquanto comandava a Casa Branca.

O 1º vídeo publicado no perfil @realdonaldtrump no sábado (1º.jun.2024) mostra o republicano sendo ovacionado por apoiadores ao entrar no Prudential Center, um ginásio em Newark, Nova Jersey, no qual acontecia uma luta do UFC (Ultimate Fighting Championship).

Assista (43s):

“O presidente agora está no TikTok”, disse o CEO do UFC, Dana White, apresentando Trump no vídeo. “É uma honra”, respondeu o republicano.

Até a publicação desta reportagem, o perfil de Trump no TikTok tinha 2,1 milhões de seguidores e o 1º vídeo já havia sido visto por 35,8 milhões de pessoas.

Mesmo quando já não era mais presidente dos EUA, Trump definiu o TikTok como uma “ameaça à segurança nacional” com o potencial de interferir nas eleições dos EUA, marcadas para novembro de 2024. Ele afirmou que sua maior preocupação em relação ao aplicativo seria a segurança e privacidade dos usuários norte-americanos.

Segundo o jornal digital Politico, a decisão de Trump de criar uma conta no TikTok vem para tentar chegar em eleitores mais jovens, público alvo da rede social.

A plataforma é alvo de escrutínio das autoridades dos EUA por suspeitas de espionagem a usuários e repasse das informações ao governo da China. Em abril, o presidente democrata Joe Biden sancionou o projeto de lei que obriga a empresa chinesa ByteDance a vender o TikTok nos Estados Unidos em 1 ano.