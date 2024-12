Trump critica tarifas do Brasil e promete retaliação a países que taxarem produtos americanos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Brasil por ser um dos países que impõem as maiores tarifas sobre produtos americanos. Durante um discurso em Mar-a-Lago, na Flórida, ele enfatizou a necessidade de reciprocidade nas relações comerciais, afirmando que, caso o Brasil e a Índia mantenham suas altas taxas, os Estados Unidos também retaliarão com tarifas semelhantes. “A palavra ‘recíproco’ é importante. O Brasil nos taxa muito. Se eles querem nos taxar, tudo bem. Taxaremos de volta. Se a Índia nos cobrar 100% e nós não cobrarmos nada pela mesma coisa… Eles mandam uma bicicleta para nós, nós mandamos uma bicicleta para eles, eles nos cobram 100, 200. A Índia cobra muito, o Brasil cobra muito”.

A ocasião também foi utilizada para que o CEO do SoftBank, Masayoshi Son, anunciasse um investimento significativo. O executivo japonês pretende destinar US$ 100 bilhões aos Estados Unidos nos próximos quatro anos, com o objetivo de gerar 100 mil novos empregos em setores como inteligência artificial e infraestrutura. O presidente eleito expressou sua visão de que a economia americana se fortalecerá com essa injeção de capital.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias