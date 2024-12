Trump defende eliminação do teto da dívida e gera reações no Congresso

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua opinião de que o Congresso deve eliminar o teto da dívida. Essa declaração ocorreu um dia após ele ter criticado um acordo bipartidário que visava financiar o governo. Em uma entrevista concedida à NBC News, Trump afirmou que acabar com o teto da dívida seria uma decisão extremamente sensata e que ele daria total apoio a essa medida. Trump também argumentou que o conceito de teto da dívida é irrelevante, sugerindo que não há clareza sobre as consequências de ultrapassá-lo.

A postura de Trump fez com que o presidente da Câmara, Mike Johnson, optasse por não convocar uma votação sobre a legislação, temendo a desaprovação do ex-presidente. Essa situação cria um cenário delicado, pois, se um consenso não for alcançado até o final do fim de semana, o governo poderá enfrentar uma paralisação devido à falta de financiamento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

