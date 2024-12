Trump deseja feliz Natal a ‘lunáticos de esquerda’ e fala sobre comprar a Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente eleito, Donald Trump, publicaram mensagens de Natal com tons e conteúdos opostos nesta quarta-feira (25). Enquanto Biden destacou valores como “bondade e compaixão” em uma postagem breve e tradicional, Trump usou sua plataforma, Truth Social, para compartilhar mensagens polêmicas ao longo do dia. O republicano reafirmou comentários recentes sobre temas controversos, como a possível compra da Groenlândia, a anexação do Canadá e a retomada do controle do Canal do Panamá. Ele também criticou os “lunáticos radicais de esquerda” e atacou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, a quem acusou de impor impostos elevados aos cidadãos de seu país.

“Feliz Natal para os lunáticos radicais de esquerda, que estão constantemente tentando obstruir nosso sistema judiciário e nossas eleições”, escreveu Trump em uma de suas postagens. O presidente eleito também anunciou a nomeação de Kevin Marino Cabrera, político da Flórida, como embaixador no Panamá, país que acusou de prejudicar os Estados Unidos com as tarifas aplicadas no Canal do Panamá.

Trump voltou a sugerir a anexação do Canadá, dizendo que, caso o país se tornasse o “51º estado” norte-americano, os impostos dos cidadãos canadenses seriam reduzidos em 60% e as empresas locais duplicariam de tamanho.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Dantas