Trump diz estar preocupado com possível fraudes eleitorais na Pensilvânia

Durante um comício nos Estados Unidos, Donald Trump expressou suas preocupações sobre possíveis fraudes eleitorais na Pensilvânia, afirmando que “eles já começaram a trapacear em Lancaster”. Essa declaração surge em meio a investigações em curso no estado, onde as autoridades estão examinando casos de irregularidades no registro de eleitores. As investigações se concentram em solicitações de registro que apresentam a mesma caligrafia e endereços que não são precisos. Até o momento, cerca de 2.500 formulários de registro foram retidos para uma análise mais detalhada, embora não tenha sido informado quantos deles foram identificados como fraudulentos. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, respondeu às alegações de Trump, assegurando que a eleição será conduzida de maneira “livre, justa, segura e protegida”. Ele enfatizou a importância da integridade do processo eleitoral e a confiança do público nas instituições.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA