Trump diz que entende motivos da Rússia para invadir a Ucrânia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, afirmando que compreende a justificativa russa, que envolve a possibilidade de a Ucrânia se tornar membro da Otan. Ele sugeriu que a postura do presidente Biden em relação à adesão da Ucrânia à aliança militar pode ter exacerbado as tensões entre os países. Trump também abordou a questão dos gastos com defesa na Europa, defendendo que os países da Otan deveriam destinar 5% de seu PIB para investimentos militares. Ele ressaltou que, atualmente, 23 dos 32 membros da aliança estão cumprindo essa meta, um aumento significativo em comparação com apenas três países em 2014.

O ex-presidente expressou sua intenção de contribuir para a resolução rápida do conflito na Ucrânia, destacando as perdas significativas enfrentadas por ambos os lados. Essa declaração reflete sua preocupação com a situação humanitária e os impactos do conflito na região. Enquanto isso, as tensões continuam, com o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, se preparando para futuras negociações. A Rússia está avançando em áreas do leste da Ucrânia, enquanto Kiev planeja uma nova ofensiva na região de Kursk, indicando que a situação permanece volátil e complexa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA