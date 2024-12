Trump diz que EUA não devem se envolver na situação na Síria: ‘Não é nossa amiga’

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (7) que os Estados Unidos “não devem se envolver” na situação na Síria, onde grupos rebeldes começaram a cercar a capital Damasco. “A Síria é uma bagunça, mas não é nossa amiga, e OS ESTADOS UNIDOS NÃO DEVEM TER NADA A VER COM ISSO. ESTA NÃO É NOSSA LUTA. DEIXE QUE ACONTEÇA. NÃO SE ENVOLVA!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. A mensagem foi publicada poucos minutos antes de uma reunião do futuro presidente americano com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu de Paris.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP