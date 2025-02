Trump diz que governo ‘trabalha duro’ para encerrar a guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (6) que o governo “trabalha duro” para conseguir parar a guerra da Rússia na Ucrânia. “Acho que estamos fazendo progressos”, disse, sem apresentar mais detalhes, em discurso no evento National Prayer Breakfast, em Washington D.C. O republicano ressaltou que os soldados dois países envolvidos no conflito estão sendo “dizimados”. “Provavelmente 800 mil russos e 700 mil ucranianos, pessoas jovens, mortos no campo de batalha”, destacou. Durante o evento, Trump anunciou a criação de uma comissão para garantir a liberdade religiosa nos EUA.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes