Trump diz que Javier Milei é seu ‘presidente favorito’, segundo porta-voz

Durante uma conversa recente, Donald Trump se referiu ao presidente argentino, Javier Milei, como seu “presidente favorito”. Essa declaração reforça a admiração que ambos os líderes já demonstraram um pelo outro em ocasiões anteriores. Milei está programado para se encontrar com Trump nesta semana, durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que acontece em Mar-a-Lago, na Flórida. A primeira interação entre Milei e Trump ocorreu em fevereiro deste ano, em Maryland. Na ocasião, o presidente argentino elogiou Trump, chamando-o de “um grande presidente” e expressou seu desejo de que ele retornasse à presidência dos Estados Unidos. O governo argentino comemorou a vitória de Trump, assegurando que o país estaria ao seu lado de forma incondicional.

Milei tem planos de comparecer à posse de Trump em janeiro e busca se estabelecer como um importante interlocutor na América Latina. No entanto, ele enfrenta desafios diplomáticos significativos na região. Recentemente, o presidente argentino firmou acordos com Nayib Bukele, presidente de El Salvador, o que pode indicar uma tentativa de fortalecer laços na região. Apesar das boas relações que Milei espera cultivar com a nova administração dos EUA, ainda não está claro como Trump poderá auxiliar a Argentina em questões críticas, como a dívida do país com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA