Trump diz que Venezuela aceitou receber migrantes capturados nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou neste sábado (1º) que a Venezuela concordou em receber todos os migrantes venezuelanos em situação irregular, incluindo membros de facções criminosas como o Trem de Aragua, capturados nos Estados Unidos. O mandatário americano afirmou também que a Venezuela se encarregaria do transporte dos migrantes para o país.

Estamos no processo de retirar números recordes de estrangeiros ilegais de todos os países, e todos os países concordaram em aceitar esses estrangeiros ilegais de volta”, disse Trump em uma postagem no Truth Social.

“A Venezuela aceitou receber de volta em seu país todos os migrantes ilegais venezuelanos que estavam nos EUA, incluindo os da gangue Tren de Aragua”.

A Casa Branca não esclareceu, porém, se foi fechado um acordo específico com o regime de Nicolás Maduro para receber os deportados venezuelanos. Até a tarde deste sábado, nem o ditador nem nenhuma autoridade venezuelana havia se manifestado após o post do presidente americano.

Na sexta-feira (31), Maduro falou em um “novo começo nas relações” entre a Venezuela e os Estados Unidos sob Trump. A declaração ocorreu horas após um representante de Washington, Richard Grenell, visitar Caracas. Mais tarde, a Casa Branca anunciou que o regime havia libertado seis cidadãos americanos que estavam presos sob acusação de conspiração. Foi a primeira viagem da gestão Trump às Américas.

Grenell conversou com Maduro sobre o que o regime chama de “agenda zero”, uma espécie de plano para reconstruir o diálogo entre os países. A relação entre Washington e Caracas havia piorado desde a contestada eleição presidencial, ocorrida em julho do ano passado, na qual o ditador foi declarado vencedor a despeito de evidências de fraude no pleito.

Trump precisa de um acordo com a Venezuela para a política de deportação em massa de imigrantes em situação irregular que planeja implementar, para poder expulsar venezuelanos. Ele também necessita de cooperação com o regime de Maduro para ampliar os controles contra o tráfico de drogas que chega aos EUA.

Na quarta-feira (29), a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, revogou uma extensão do Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) que aumentava em 18 meses a duração de vistos temporários de 600 mil venezuelanos.

No final de semana passado, o plano de deportações de Trump causou a primeira crise na América Latina. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusou a receber dois voos militares americanos carregando deportados colombianos. Em resposta, Trump impôs tarifas e sanções contra a Colômbia. Petro acabou cedendo, e Trump revogou as sanções.

