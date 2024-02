Trump e Milei se encontram em evento conservador nos EUA

Presidente argentino e ex-presidente norte-americano conversaram brevemente neste sábado (24.fev) durante a Cpac, em Washington

Milei e Trump se encontraram durante a CPAC; os 2 políticos foram palestrantes no evento conservador realizado de 21 a 24 de fevereiro Reprodução/X @eduardobolsonaro – 24.fev.2024

PODER360 24.fev.2024 (sábado) – 20h10



O presidente da Argentina, Javier Milei, e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se encontraram durante a Cpac (Conservative Political Action Conference), realizada em Washington (EUA), neste sábado (24.fev.2024).

No encontro, Trump e Milei mencionam a frase “Make Argentina Great Again”, que faz referência ao lema de campanha do ex-chefe do Executivo norte-americano “Make America Great Again” –ou “Maga”.

Assista (1min51s):

Além de Milei e Trump, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também discursou na Cpac.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também estava entre os convidados, mas não pode ir por causa da apreensão de seu passaporte durante a operação Tempus Veritatis, deflagrada pela PF (Polícia Federal) em 8 de fevereiro.

A defesa de Bolsonaro pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a devolução do documento para que ele pudesse ir ao evento. O processo corre em sigilo e não há informações se o pedido foi deferido pelo relator da investigação, ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o ex-presidente não foi à conferência.