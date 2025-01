Trump elogia evolução da DeepSeek e alerta para indústria de IA nos EUA

O presidente Donald Trump elogiou os avanços da empresa chinesa DeepSeek no campo da inteligência artificial, ressaltando a importância de a indústria americana se preparar para a competição. Em sua análise, ele destacou que o sucesso da DeepSeek teve um efeito negativo nas ações de grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como a Nvidia, que enfrentam desafios diante desse novo cenário. Trump também alertou que a DeepSeek conseguiu contornar as restrições de exportação, demonstrando uma capacidade notável de operar com recursos limitados. Para ele, esse desenvolvimento serve como um sinal para que as indústrias americanas intensifiquem seus esforços em inovação e competitividade.

O presidente enfatizou a necessidade de um foco renovado na produção interna. Além disso, Trump anunciou sua intenção de implementar tarifas sobre produtos farmacêuticos, semicondutores e metais importados, com o objetivo de estimular a fabricação nos Estados Unidos. Ele argumentou que essas tarifas são uma alternativa ao programa de subsídios promovido pelo ex-presidente Joe Biden, que, segundo ele, não atende às necessidades do setor.

O republicano também fez um apelo às empresas que desejam evitar essas tarifas, sugerindo que a única solução viável seria a transferência de suas operações para solo americano. Ele acredita que a construção de fábricas nos Estados Unidos é essencial para garantir a competitividade e a sustentabilidade da indústria nacional frente aos avanços de empresas como a DeepSeek.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira