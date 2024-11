Trump enriqueceu R$ 2,3 bilhões após vitória eleitoral. Saiba como

A vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos, anunciada nesta quarta-feira (6/11), deixou o empresário e político republicano ainda mais rico.

Segundo o ranking de bilionários da revista Forbes, o patrimônio de Trump passou nesta quarta de US$ 6 bilhões (aproximadamente R$ 34,1 bilhões, na cotação atual do dólar) para US$ 6,4 bilhões (cerca de R$ 36,3 bilhões).

A diferença totaliza um acréscimo de US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões) em poucas horas após o anúncio de sua vitória.

O aumento foi impulsionado pela valorização das ações da Truth Social, rede social administrada pela Trump Media, empresa de propriedade do presidente eleito.

Nas primeiras horas após o resultado eleitoral, as ações da Trump Media chegaram a registrar alta de mais de 30%. No entanto, por volta de 12h30 (horário de Brasília), a valorização se estabilizou em 7%. Nos últimos 30 dias, as ações da empresa já acumulam valorização de 95%.

Vitória de Trump

Donald Trump foi declarado vencedor da corrida pela presidência dos Estados Unidos após obter 270 delegados no colégio eleitoral. Já Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, somou, até às 17h desta quarta, 224, segundo projeções da Associated Press.

A confirmação oficial da vitória republicana acontece somente em dezembro, quando os delegados que representam cada estado deverão ratificar formalmente os votos dos eleitores.

Para assegurar a vitória, o candidato à presidência dos EUA precisa de pelo menos 270 dos 538 delegados.