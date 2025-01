Trump envia líder republicano para missões especiais à Venezuela

A administração do presidente dos Estados Unidos Donald Trump inicia sua primeira viagem às Américas com um destino polêmico: a Venezuela. O líder republicano para missões especiais, Richard Grenell, já está em Caracas. Mauricio Claver-Carone, que representa Trump na América Latina, enfatizou que a visita não se trata de negociações, mas sim de uma mensagem clara que, se ignorada, poderá resultar em consequências severas. “Estamos levando uma mensagem inequívoca que, se não for cumprida, levará a consequências claras”, disse a jornalistas.

Grenell se reuniu com Nicolás Maduro e figuras de alto escalão do governo venezuelano. Apesar de Washington reconhecer Edmundo González como o presidente legítimo, a Casa Branca vê a necessidade de manter relações com Maduro, especialmente para facilitar deportações de imigrantes e intensificar o combate ao tráfico de drogas.

Claver-Carone também ressaltou a urgência de deportar criminosos venezuelanos e a necessidade de libertar cidadãos norte-americanos que estão detidos na Venezuela. Embora o número exato de prisioneiros americanos seja incerto, o governo de Caracas afirma ter indivíduos acusados de mercenarismo em suas prisões.

Além disso, a economia da Venezuela pode enfrentar novas sanções, especialmente no setor petrolífero. O secretário de Estado, Marco Rubio, mencionou a possibilidade de reavaliar a autorização da Chevron para operar no país, onde a empresa é responsável pela produção de entre 200 mil e 220 mil barris de petróleo diariamente.

Em 2022, Washington havia aliviado algumas sanções econômicas contra Caracas, mas as promessas do governo venezuelano sobre a realização de eleições livres não foram totalmente cumpridas. Antes de sua visita à Venezuela, a expectativa era de que os primeiros destinos da administração Trump na América Latina incluíssem Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana, onde Rubio planeja discutir questões de imigração e a influência da China na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos