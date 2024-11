Trump exclui Melania de ‘foto de família’ com Musk; veja o momento!

O empresário Elon Musk foi um dos grandes apoiadores de Donald Trump, que acabou por obter uma vitória nas recentes eleições presidenciais dos Estados Unidos. A aproximação foi tão grande que o republicano chamou o dono da Tesla e o filho para uma fotografia de família na noite das eleições.

O momento foi recentemente divulgado nas redes sociais, depois de ter sido primeiramente compartilhado por Kai Madison Trump, neta do presidente eleito, que é ‘youtuber’.

No vídeo é possível ver Trump tirando fotografias com a família, incluindo o seu filho, Donald Trump Jr., e, a determinado momento, diz: “Temos de pegar o Elon com o filho”. Trump é ainda ouvido a deixar elogios à criança, com o nome X Æ A-12.

Pode ver o vídeo na galeria acima.

Assim, o magnata, também dono da Space X, juntou-se à família Trump na fotografia, da qual está ausente a esposa do presidente eleito, Melania Trump.

Kai Trump compartilhou a fotografia na rede X (que pertence a Musk) e escreveu: “O esquadrão todo”. Musk também divulgou esta publicação na sua conta.

Vale lembrar que, durante o seu discurso de vitória, Trump aproveitou a oportunidade para agradecer publicamente a Musk pelo seu apoio, referindo-se ao empresário como um “tipo especial”. “Temos uma nova estrela. Nasceu uma estrela: Elon. Ele é um cara fantástico”, disse.

