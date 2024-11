Trump exclui Pompeo e Haley de futuro governo, aumentando tensões no Partido Republicano

O ex-presidente Donald Trump anunciou que não incluirá em seu futuro governo os ex-integrantes de sua administração Mike Pompeo e Nikki Haley. A declaração foi feita por meio de uma postagem em sua plataforma Truth Social. Tanto Pompeo, que ocupou o cargo de secretário de Estado, quanto Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, se tornaram críticos da gestão anterior de Trump. Ambos tentaram se estabelecer como alternativas viáveis dentro do Partido Republicano, buscando apoio para suas próprias candidaturas.

Pompeo chegou a considerar a possibilidade de lançar uma pré-campanha para a presidência, mas acabou desistindo dessa ideia. Por sua vez, Haley também buscou a indicação do partido, mas, após suas tentativas, decidiu apoiar Trump em vez de continuar sua corrida eleitoral. A decisão de Trump de não contar com Pompeo e Haley em sua nova administração reflete as tensões internas dentro do Partido Republicano.

