Trump fala em construir resort em Gaza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Donald Trump afirmou nesta terça-feira (4) que os Estados Unidos querem tomar o controle da Faixa de Gaza, realocar os palestinos para países vizinhos e criar uma “Riviera do Oriente Médio” no território.

QUAL O PLANO DE TRUMP?

Resort para ‘viver e não morrer’. Donald Trump falou sobre os planos em coletiva, depois de receber o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca. Segundo ele, a ideia é construir:

“Moradias de ótima qualidade, como uma cidade bonita, como um lugar onde eles podem viver e não morrer.”

Promessa de moradia e emprego. “Seremos responsáveis por desmantelar todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas no local”, afirmou o presidente.

“Nivelar o local e livrar-se dos prédios destruídos, nivelá-lo, criar um desenvolvimento econômico que fornecerá um número ilimitado de empregos e moradias.”

Trump é ex-empreendedor imobiliário de Nova York. Neste primeiro grande anúncio de seu segundo governo, sobre a política no Oriente Médio, o presidente dos EUA reitera uma fala do genro e ex-assessor, Jared Kushner. No ano passado, ele afirmou que a região de Gaza é uma “propriedade costeira valiosa”.

PLANO DE ASSUMIR GAZA

Trump disse que a ocupação americana poderia ser a longo prazo. “Eu vejo uma posição de propriedade de longo prazo”, respondeu a um jornalista. “Todos com quem conversei adoram a ideia de os Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra”, completou.

Republicano afirmou que os EUA vão reconstruir a região, palco do conflito entre Israel e Hamas. “Faremos um grande trabalho nela”, prometeu.

Trump disse que os palestinos só voltam para a Faixa de Gaza porque “não têm alternativa”. “É um lugar de destruição, foi tudo demolido ali. Eles poderiam ocupar outras áreas tão bonitas”, reforçou.

Questionado por um jornalista, o republicano não descartou enviar tropas dos EUA para Gaza. “No que diz respeito a Gaza, faremos o que for necessário. Se for necessário, faremos isso.”