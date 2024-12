Trump nomeia dono de time da NBA como embaixador dos EUA

Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, anunciou que Tilman Fertitta, empresário e dono do Houston Rockets, da NBA, será o embaixador do país na Itália. De acordo com Trump, Fertitta é “um empresário de sucesso, que fundou e construiu uma das principais empresas de entretenimento e imóveis do nosso país, empregando cerca de 50 mil americanos”.

Além disso, Trump completou lembrando das iniciativas do dono dos Rockets e justificando sua escolha. ““Tilman tem uma longa história de retribuição à comunidade por meio de inúmeras iniciativas filantrópicas, que incluem instituições de caridade para crianças, apoio à polícia e à comunidade médica. Além disso, Tilman é o presidente com mais tempo de serviço do Conselho de Regentes da Universidade de Houston. Ele também é proprietário do time de basquete Houston Rockets”, disse no comunicado.

Inclusive, segundo o BasketNews, Fertitta fez doações expressivas para o próximo presidente durante a campanha pela presidência. Em 2024, foram US$ 487,3 mil para o Trump 47 Committee e US$ 3,3 mil para Donald J. Trump for President.

