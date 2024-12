Trump nomeia produtor de reality show como enviado especial para o Reino Unido

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, este sábado (21), que nomeou o executivo de televisão Mark Burnett, produtor do ‘reality show‘ estrelado pelo magnata “O Aprendiz” como enviado especial ao Reino Unido. “Com uma carreira de destaque na produção televisiva e nos negócios, Mark aporta uma mistura única de perspicácia diplomática e reconhecimento internacional a este importante papel”, publicou Trump em sua plataforma, Truth Social.

O papel de Burnett, um dos principais aliados de Trump, será diferente ao do embaixador e não precisará de confirmação do Senado americano. “Mark trabalhará para melhorar as relações diplomáticas, concentrando-se em áreas de interesse mútuo, incluindo o comércio, as oportunidades de investimentos e os intercâmbios culturais”, detalhou o republicano.

No começo do mês, Trump nomeou Warren Stephens, um importante doador republicano e banqueiro bilionária da área de investimentos, como embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha. Nascido em Londres e ganhador de um prêmio Emmy, Burnett foi o criador de “Survivor”, o ‘reality show’ que se tornou um gigante da televisão americana, após sua estreia, no ano 2000. Ele também produziu outros programas de sucesso, como “Shark Tank” e “The Voice”.

Seu maior sucesso foi “O Aprendiz”, o programa de ‘reality show’ americano exibido desde 2004 na rede NBC sob vários formatos durante 15 temporadas. O programa foi amplamente reconhecido por mudar a sorte de Trump e torná-lo um nome familiar nos Estados Unidos antes de anunciar, em 2015, sua candidatura às eleições presidenciais.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP