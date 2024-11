Trump nomeia Scott Bessent como secretário do Tesouro

O republicano Donald Trump, recém-eleito presidente dos Estados Unidos, nomeou Scott Bessent para o cargo de secretário do Tesouro. Bessent, que é o fundador da Key Square Capital Management e um experiente gestor de fundos de hedge, foi um dos principais responsáveis pela arrecadação de recursos durante a campanha de Trump e também atuou como conselheiro econômico do ex-presidente. Em outra notícia, um rascunho de acordo apresentado para a COP 29 sugere um investimento de US$ 250 bilhões por ano, mas essa quantia é considerada insuficiente para atender às necessidades globais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA