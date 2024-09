Trump passa recibo do seu mau desempenho no debate

Foi tão arrasadora a performance de Kamala Harris no debate com Donald Trump que o ex-presidente fez o que não costuma fazer. Para surpresa dos jornalistas, apareceu em uma sala repleta deles e começou a falar sem ser perguntado.

“As sondagens dizem que ganhamos, são muito boas, mas o melhor é que me senti muito bem”, disse. “Ela quer outro debate porque sabe que a sua derrota foi absoluta”. Era Trump à procura de cenas para recortar e postar em suas redes sociais.

Sua aparição de surpresa diante dos microfones respondia mais ao nervosismo de uma possível derrota do que à felicidade de uma vitória que só seus seguidores registraram. Os mercados de previsão, no entanto, declararam Kamala o vencedor da noite.

Ela lidera as probabilidades de vencer as eleições de 5 de novembro, segundo a PredictIt, uma empresa neozelandesa que prevê eventos políticos e financeiros com base nos movimentos do mercado de ações, citada pela Bloomberg e pelo Financial Times .

A rede CNN afirma que a candidata foi mais bem avaliada pelos telespectadores após sua atuação. “Os eleitores registrados que assistiram ao debate dizem, 63% a 37%, que Harris teve um desempenho melhor”, diz pesquisa que ouviu 600 pessoas.

O instituto de sondagens de Trafalgar aponta que 55,3% consideram que Kamala prevaleceu sobre Trump. A pesquisa foi realizada com 2,2 mil potenciais eleitores dos sete estados mais disputados pelos candidatos. São eles que definirão as eleições.

Um grupo focal organizado pelo The Washington Post com eleitores de estados importantes produziu resultados semelhantes. Dos 25 participantes, 23 consideraram que Kamala venceu. Antes do debate, 10 pensavam em votar em Trump. Depois, apenas 6.

O jornalista Chris Wallace, um comunicador veterano que foi âncora de notícias na Fox, NBC, ABC e agora na CNN, optou por Kamala: “Não pensei que veria novamente um debate tão devastador. Ela o encurralou em quase todas as questões”.

Ian Bremmer, analista da consultoria Eurasia, não teve dúvidas: “Muito claramente, ela venceu. Não foi tão dramático quanto o debate entre Trump e Biden, mas ainda assim pendeu para um lado”. Com ele, concordou o analista conservador Frank Luntz:

“Tradicionalmente, Trump apela ao americano médio, mas isso não aconteceu esta noite”.

Trump teve mais tempo para usar a palavra: falou durante 42 minutos e 52 segundos, e sua rival, 37 minutos e 36 segundos. Apesar dos cinco minutos extras, ele reclamou dos dois mediadores do debate, apresentadores da ABC News:

“Eles eram três contra um e, na minha opinião, esta é a pior de todas as redes”.