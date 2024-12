Trump pede ‘cessar-fogo imediato’ e negociações na Ucrânia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu neste domingo (8) um “cessar-fogo imediato” entre Ucrânia e Rússia e “negociações” entre os países em guerra. “Deve haver um cessar-fogo imediato e as negociações devem começar. Muitas vidas são desperdiçadas desnecessariamente, muitas famílias destruídas e, se isso continuar, pode virar algo muito maior e muito pior”, afirmou em sua plataforma Truth Social.

Ele também afirmou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, “gostaria de fazer um acordo e acabar com esta loucura”. O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu Zelensky e Trump no sábado em Paris, antes da cerimônia de reabertura da Catedral de Notre-Dame. Após a reunião, que durou 35 minutos, Trump e Zelensky apertaram as mãos.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP