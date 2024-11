Trump pede que eleitor vote e chama democratas de comunistas radicais

Com o início das eleições presidenciais nos Estados Unidos nesta terça-feira (5/11), o candidato republicano Donald Trump pediu que os eleitores permaneçam nas filas, mesmo que estejam longas, porque os “democratas comunistas” querem que a população desista de votar.

Trump afirma que os eleitores estão entusiasmados, porque “querem tornar a América grande novamente” – o que, segundo ele, resultará em longas filas nas seções de votação.

“Isso significa que as filas serão longas! Preciso que você entregue seu voto, não importa quanto tempo leve. FIQUE NA FILA! Os democratas comunistas radicais querem que você faça as malas e vá para casa”, declarou Trump na rede social X, após publicar um vídeo com fake news.