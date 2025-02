Trump planeja discutir guerra com Zelensky na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que deve se reunir com Volodymyr Zelensky na próxima semana para discutir a guerra entre Rússia e Ucrânia. A declaração do líder norte-americano aconteceu nesta sexta-feira (7/2), antes de uma reunião com o premiê do Japão, Shigeru Ishiba.

Trump quer acabar com a guerra

Antes de assumir a presidência dos EUA pela segunda vez, Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já declarou estar aberto para discussões com o líder norte-americano sobre o tema.

As negociações de paz, contudo, podem tomar rumos diferentes do que os esperados pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Provavelmente me encontrarei com Zelensky na semana que vem, e provavelmente falarei com o presidente Putin”, declarou Trump.

Segundo o presidente dos EUA, o encontro com o líder ucraniano deve acontecer em solo norte-americano. Ele, no entanto, não informou quando a reunião será realizada.

Após a declaração de Trump, Zelensky disse que o trabalho diplomático entre Kiev e Washington deve se intensificar nos próximos dias, com o objetivo de se aproximar de uma “paz sólida e duradoura”.

“As próximas semanas podem ser muito intensas em diplomacia, e faremos o que for necessário para tornar esse tempo eficaz e produtivo”, escreveu o presidente da Ucrânia no X. “Sempre apreciamos trabalhar com o presidente Trump. Também estamos planejando reuniões e conversas no nível das equipes. Agora mesmo, as equipes ucraniana e americana estão trabalhando nos detalhes. Uma paz sólida e duradoura se tornará mais próxima”.

Até o momento, Moscou ainda não se pronunciou sobre a possível retomada de discussões de paz. O presidente russo Vladimir Putin, no entanto, já fez diversas declarações públicas sobre estar disposto a discutir a guerra da Ucrânia com Trump.