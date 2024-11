Trump pode selecionar nomes influentes para seu Gabinete, incluindo Elon Musk e Robert F. Kennedy Jr.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está em processo de seleção para compor seu futuro Gabinete. Entre os nomes que estão sendo considerados, há uma forte expectativa em torno de apoiadores de sua campanha e de membros do Partido Republicano. Um dos principais candidatos é Elon Musk, que contribuiu com cerca de US$ 130 milhões para a campanha de Trump. Musk propôs a criação de uma “comissão de eficiência” com o objetivo de reduzir despesas em agências federais, o que chamou a atenção do presidente, que o descreveu como um “super gênio”. Além de Musk, Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, também está na lista de possíveis nomeações.

Kennedy, que decidiu se afastar do Partido Democrata para se candidatar de forma independente, é cogitado para assumir a Secretaria de Agricultura ou a Secretaria de Serviços Humanos e Saúde, caso seja escolhido. Outros nomes de destaque no cenário político republicano incluem Mike Pompeo, que foi secretário de Estado, e Kevin McCarthy, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Pompeo é visto como um forte candidato para o Departamento de Defesa, enquanto McCarthy é considerado para o cargo de chefe de Gabinete da Casa Branca, o que reforça a expectativa sobre a formação do novo governo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos