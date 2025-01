Trump questiona acidente aéreo e culpa controle de tráfego: “NÃO É BOM!”

Cerca de duas horas após o trágico acidente aéreo nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi informado sobre a colisão entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar próximo ao Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. Em um pronunciamento oficial divulgado pela Casa Branca, Trump expressou pesar e declarou estar acompanhando a situação de perto.

“Fui totalmente informado sobre o terrível acidente que acabou de ocorrer no Aeroporto Nacional Reagan. Que Deus abençoe suas almas. Agradeço pelo trabalho incrível realizado por nossos socorristas. Estou acompanhando a situação e fornecerei mais detalhes à medida que surgirem”, disse o presidente.

Mais tarde, Trump voltou a comentar o caso em sua rede social, Truth Social, e questionou as circunstâncias que levaram ao acidente, sugerindo que a colisão poderia ter sido evitada.

“O avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero estava indo diretamente em direção ao avião por um período prolongado. Era uma NOITE CLARA, as luzes do avião estavam brilhando intensamente. Por que o helicóptero não subiu, desceu ou virou?”, escreveu Trump.

Ele também criticou a atuação da torre de controle:

“Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de apenas perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. NÃO É BOM!!! (sic)”, afirmou o presidente.

O acidente ocorreu por volta das 21h (horário local), e as equipes de resgate ainda estão no local em busca de sobreviventes, embora as autoridades já tenham confirmado várias vítimas fatais.



Leia Também: Marido de passageira do avião que caiu nos EUA revela última mensagem

Leia Também: Campeões mundiais de patinação russa estavam no avião que caiu nos EUA

Leia Também: Veja as imagens do acidente entre avião e helicóptero nos EUA

Leia Também: Pelo menos 19 mortos em colisão de avião e helicóptero nos EUA