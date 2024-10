Trump rebate Biden após seus ter eleitores chamados de ‘lixo’: ‘Superiores aos dele’

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, rebateu nesta quarta-feira (30) a declaração do presidente norte-americano, Joe Biden, de que seus eleitores são “lixo” e disse que eles são de “qualidade muito superior” aos do Partido Democrata. “Joe finalmente disse o que ele realmente pensa de nossos apoiadores. Ele os chamou de lixo. E eles acham isso, embora, sem dúvida, meus apoiadores sejam de qualidade muito superior aos do corrupto Joe ou da mentirosa Kamala”, disse Trump em um comício em Rocky Mount, no estado da Carolina do Norte. “As falas de Biden foram um resultado direto de sua decisão de retratar todos que não votam neles (políticos do Partido Democrata) como maus ou subumanos. Eles os tratam como lixo. Sabem a verdade? Eles trataam nosso país inteiro como lixo, seja de propósito ou não, porque são pessoas extremamente incompetentes”, disse Trump nesta quarta-feira.

Caso a vice-presidente e candidata presidencial pelo Partido Democrata, Kamala Harris, chegue ao poder após as eleições de 5 de novembro, “os Estados Unidos passarão por uma depressão como a de 1929”, acrescentou Trump, que na quarta-feira redobrará seus esforços eleitorais com um comício em outro estado que pode ser decisivo nas eleições, Wisconsin. O comentário do mandatário foi feito na terça-feira (29) quando Biden defendeu Porto Rico depois que o comediante Tony Hinchcliffe a chamou de “ilha flutuante de lixo” durante um grande comício de Trump no fim de semana no Madison Square Garden, em Nova York.“O único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores”, afirmou Biden, que depois alegou que as palavras eram dirigidas ao comediante, e não aos apoiadores de Trump, mas que atraíram críticas imediatas do campo republicano.

Mais tarde, na rede social X, Biden tentou minimizar a questão dizendo que se referia “à retórica odiosa sobre Porto Rico lançada por um apoiador de Trump”. Nesta quarta, a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, se distanciou da polêmica declaração de Biden ao falar com a imprensa. “Discordo totalmente de qualquer crítica às pessoas com base em quem elas votam”, disse ela. A seis dias das eleições, aumentam os temores de que o republicano rejeite o resultado se perder. Trump tem aproveitado as irregularidades constatadas pelas autoridades para afirmar que há “fraudes” em “uma escala nunca antes vista”.

Kamala fez um comício nesta quarta em Raleigh, na Carolina do Norte, um estado onde os democratas não vencem desde Barack Obama em 2008, mas onde a vice-presidente deposita muitas esperanças. “Lutamos por uma democracia e, ao contrário de Donald Trump, não acredito que as pessoas que discordam de mim sejam o inimigo. Ele quer colocá-las na prisão. Eu lhes darei um lugar à mesa”, afirmou a ex-procuradora. “E às pessoas que não estão de acordo comigo”, disse ela quando um suposto manifestante a interrompeu.

*Com informações da EFE e AFP

Publicado por Sarah Américo