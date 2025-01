Trump reformula Departamento de Justiça e revisa processo relacionado ao ataque ao Capitólio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está promovendo uma reestruturação significativa no Departamento de Justiça, o que tem gerado reações de preocupação entre seus aliados. Com demissões em massa e mudanças internas, sua abordagem parece ser uma forma de retaliar adversários e evitar dissidências. Logo no início de seu novo mandato, Trump dispensou mais de 12 advogados que estavam envolvidos em processos conduzidos pelo procurador especial Jack Smith. Este procurador está investigando alegações de que Trump teria conspirado para manipular o resultado das eleições de 2020. Além disso, uma revisão sobre a acusação de obstrução de um processo oficial, relacionado ao ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, também foi iniciada.

Vale lembrar que Trump já havia concedido perdão a indivíduos condenados por sedição. Entre as mudanças mais drásticas, está a revogação das proteções de segurança para ex-funcionários que enfrentam ameaças, como Mike Pompeo e John Bolton. O general Mark A. Milley, ex-chefe do Estado-Maior Conjunto, também teve sua autorização de segurança cancelada pelo Pentágono. Além disso, memorandos da administração anterior que sugeriam clemência em casos de infrações relacionadas a drogas foram anulados, sinalizando uma mudança para punições mais rigorosas. As ações de Trump não param por aí. Ele também implementou um congelamento nas contratações para cargos federais e revogou ofertas de emprego no Departamento de Justiça.

Funcionários da instituição acreditam que essa reorganização tem como objetivo pressionar os servidores de carreira a deixarem seus postos, criando um ambiente de incerteza e temor. A decisão de retirar a proteção de segurança a ex-funcionários gerou descontentamento entre alguns republicanos. Mike Pence, ex-vice-presidente, expressou seu desapontamento com essa medida. Outros senadores, como Tom Cotton e Lindsey Graham, também demonstraram desconforto em relação à postura adotada por Trump, evidenciando uma divisão crescente dentro do partido sobre as diretrizes e a liderança do presidente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira