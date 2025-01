Trump revoga bloqueio de recursos destinados a ONGs e entidades do terceiro setor

O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, decidiu reverter a suspensão de recursos destinados a programas de assistência, organizações não governamentais e pequenas empresas. O bloqueio havia sido imposto na segunda-feira (27) com a justificativa de que era necessário avaliar se esses repasses estavam em conformidade com as diretrizes do governo. Na terça-feira (28) uma juíza tomou a decisão de interromper parte do bloqueio após receber apelos de entidades impactadas pela medida. A situação evoluiu rapidamente, e na quarta-feira (29) a Casa Branca comunicou oficialmente a revogação do congelamento, informando que o Memorando OMB M-25-13 não estava mais em vigor.

Karoline Leavitt, secretária de Imprensa da Casa Branca, explicou que a decisão de cancelar o bloqueio foi motivada pela intervenção judicial. Essa mudança de postura do governo reflete a pressão exercida por organizações que dependem desses recursos para suas atividades. Antes do anúncio do recuo, o porta-voz do Departamento de Estado havia defendido os cortes no financiamento a programas internacionais, alegando que a intenção era barrar iniciativas que ele classificou como “programas woke”. Esse termo, utilizado por membros do Partido Republicano, se refere a questões relacionadas a identidade e diversidade, que têm gerado debates acalorados na política americana.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira