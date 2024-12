Trump se reúne com Macron e Zelensky durante a reabertura da Catedral de Notre Dame

Donald Trump esteve em Paris, onde foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron. A visita aconteceu em um momento significativo, coincidindo com as festividades que marcam a reabertura da Catedral de Notre Dame, cinco anos após o devastador incêndio que a atingiu. Este evento atraiu a atenção de líderes de várias nações, incluindo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que também participou das discussões. O líder ucraniano afirmou que a reunião com o presidente eleito dos Estados Unidos foi “boa e produtiva”.

Durante o encontro, Macron e outros líderes europeus aproveitaram a oportunidade para buscar o apoio de Trump, enfatizando a importância da continuidade do respaldo dos Estados Unidos à Ucrânia em meio à invasão russa. A presença de Trump foi vista como uma chance de reforçar laços e garantir que a assistência militar e financeira à Ucrânia não fosse comprometida.

Trump, por sua vez, elogiou a relação que mantém com Macron e manifestou seu desejo de encontrar uma solução rápida para o conflito na Ucrânia. No entanto, suas declarações não trouxeram clareza sobre os métodos que pretende utilizar para alcançar esse objetivo, o que gerou apreensão em Kiev. As autoridades ucranianas estão preocupadas com a possibilidade de que futuras negociações possam não atender aos seus interesses.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA