Trump vence convenção de Iowa com folga: “Vamos nos unir”

O ex-presidente norte-americano Donald Trump provou que os vários processos judiciais contra ele e a derrota para o democrata Joe Biden não foram suficientes para acabar com seu poder no Partido Republicano. Com sobras, ele venceu as convenções de Iowa, primeiro passo para escolher quem vai representar a sigla nas eleições presidenciais.

Nunca alguém havia vencido em Iowa com uma margem tão grande. Falta menos de 1% das urnas para serem analisadas até as 6h desta terça-feira (16/1, horário de Brasília), mas o empresário tinha 51% dos votos, contra 21% do governador da Flórida, Ron DeSantis, e 19% da ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley.

Ainda haverá outras convenções, mas, historicamente, quem sai na frente em Iowa tem muita vantagem. A próxima fase da luta será na semana que vem em New Hampshire, onde as pesquisas mostram Haley em uma posição muito mais forte.

No discurso da vitória, o republicano deixou de lado os famosos xingamentos e palavras de desafio. Pelo contrário, parabenizou DeSantis, Haley e o empresário de biotecnologia Vivek Ramaswamy, que também concorria, e os chamou de “pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes”.

Mais do que isso, usou palavras pouco usuais à sua imagem de agressivo e chamou os Estados Unidos para se unirem – o que não significa um discurso pacífico para o resto do mundo.

“Eu realmente acho que agora é hora de todos, nosso país, se unirem. Seja republicano ou democrata, ou liberal ou conservador, seria muito bom se pudéssemos nos unir”, apontou o empresário. E, imediatamente, ganhou o apoio de Ramaswamy, que deixou sua campanha de lado para se unir ao ex-presidente.

Pesquisas mostram Trump na frente Haley e DeSantis, por outro lado, seguem com esperanças de derrubar o ex-presidente. Mas é difícil, segundo mostram pesquisas do próprio Partido Republicano.

Levantamentos apontam que 53% dos cristãos evangélicos brancos apoiaram Trump, contra 27% de DeSantis e 13% de Haley. Quem tem curso superior se divide bem entre os três, mas aqueles que não têm um diploma universitário votam no ex-presidente com dedicação: 67%.

Haley, por outro lado, conta com a preferência de moderados ou liberais (63%). Enquanto isso, DeSantis se destaca entre os políticos republicanos. Ele perde para Trump (43%), mas tem fortes 31% contra 13% de Haley.