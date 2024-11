Trump vence no Arizona e consolida vitória em todos os estados-pêndulo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve uma vitória expressiva no estado do Arizona, superando a vice-presidente Kamala Harris. Com essa conquista, ele garantiu a vitória em todos os sete estados-pêndulo que foram cruciais para a eleição presidencial, segundo projeções da Associated Press, que indicam uma vantagem de 52,6% para o republicano. A declaração de Trump como vencedor ocorreu poucas horas após o fechamento das urnas no dia 5 de novembro, marcando um triunfo significativo para sua campanha.

Trump conseguiu superar a candidata democrata na Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Nevada e Arizona, em algumas dessas regiões a diferença foi inferior a 1 ponto percentual. No Arizona, a campanha de Trump se destacou ao focar em questões relacionadas à imigração. O republicano reforçou suas propostas de deportação em massa e o fechamento da fronteira, temas que ressoaram tanto com sua base eleitoral quanto com eleitores moderados preocupados com a situação migratória.

Os estrategistas de campanha concentraram seus esforços nos estados-pêndulo, uma vez que a vitória na eleição é decidida pela maioria dos votos do Colégio Eleitoral, que conta com 538 delegados. O candidato que leva a maioria dos votos em um estado conquista todos os delegados desse local, o que torna esses redutos fundamentais para o resultado final.

Com triunfos em estados como Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia, Trump se aproximou da meta de 270 delegados necessários para garantir a presidência. Sua vitória foi mais robusta em comparação com a eleição de 2016, quando derrotou Hillary Clinton. Além disso, ele também conquistou o voto popular nesta ocasião.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA