Trump volta a falar em taxar países do Brics em 100%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou sua intenção de impor tarifas de 100% aos países dos Brics, caso estes avancem com a criação de uma moeda própria para substituir o dólar em suas negociações. A ameaça, que já havia sido feita no ano passado, foi reiterada em uma publicação em rede social. Trump destacou que os Estados Unidos não ficarão de braços cruzados enquanto os Brics tentam se afastar do dólar. Ele exigiu um compromisso do bloco, que considera hostil, para que não criem uma nova moeda ou apoiem qualquer outra que substitua a divisa americana.

A discussão sobre a criação de uma moeda própria pelos Brics não é nova. O bloco, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos membros como Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes, já debate essa possibilidade há algum tempo. A ideia é facilitar as negociações, tornando-as mais baratas e evitando a conversão para o dólar. Essa estratégia também favorece a Rússia, que enfrenta sanções dos Estados Unidos. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem defendido essa abordagem, argumentando que o comércio entre os Brics seria mais fácil e econômico.

Em resposta à possibilidade de tarifas americanas, Lula afirmou que o Brasil adotará a política de reciprocidade, impondo impostos aos produtos dos Estados Unidos caso os produtos brasileiros sejam taxados. Essa postura pode intensificar as tensões entre o bloco das nações emergentes e os Estados Unidos, além de afetar as relações comerciais na América do Sul. A estratégia de negociação em moeda local já é praticada dentro do bloco, mas a criação de uma moeda única visa desafiar o domínio do dólar no comércio internacional. A reação de Trump reflete a preocupação dos Estados Unidos com essa potencial mudança no cenário econômico global.

*Com informações de Luciana Verdolin