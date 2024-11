Trump x Kamala: Pesquisas mostram disputa apertada a dois dias das eleições nos EUA

As últimas pesquisas divulgadas neste domingo (3) mostram uma disputa acirrada entre a candidata democrata à presidência, Kamala Harris, e seu adversário republicano, Donald Trump, faltando dois dias para as eleições nos Estados Unidos. Uma nova pesquisa da emissora “NBC News” mostra que a atual vice-presidente e o ex-presidente estão praticamente empatados nacionalmente entre os eleitores registrados.

Nas pesquisas que levaram em conta candidatos de outros partidos, 47% apoiam Trump e 46% apoiam Kamala. Nas pesquisas que levam em conta apenas os dois principais candidatos, estão empatados com 49% cada. No entanto, a última pesquisa nacional da “ABC News”/Ipsos mostra a vice-presidente com uma pequena vantagem sobre o magnata republicano, com 49%, em relação aos 46% de Trump.

Com a incorporação dos resultados da nova pesquisa, a última média nacional “CNN Poll of Polls” revela que 48% dos eleitores de todo o país apoiam Kamala Harris, enquanto 47% apoiam Donald Trump, sem alteração em relação à média anterior.

Confronto direto nos Estados decisivos Nos sete Estados com maior probabilidade de decidir a eleição presidencial deste ano, conhecidos como “swing states”, nem Kamala nem Trump têm uma liderança clara, pois estão empatados na maioria, de acordo com as pesquisas finais do “New York Times”/Siena College.

Analisando os resultados frente a frente que levam em conta os outros candidatos, as pesquisas indicam que Kamala Harris e Donald Trump estão empatados na Geórgia (46% cada), Michigan (45% cada) e Pensilvânia (47% cada) entre os prováveis eleitores desses estados, que juntos valem 50 votos eleitorais na eleição de terça-feira (5).

Kamala tem 48% contra 45% de Trump em Wisconsin e na Carolina do Norte, e 48% contra 46% de Trump em Nevada, diferenças que estão dentro da margem de erro de cada pesquisa, sugerindo que não há um líder claro. Enquanto isso, Trump lidera por uma margem estreita no Arizona, com 48% contra 44% de Harris.

Os confrontos diretos entre os dois – ignorando outros candidatos – indicam um quadro semelhante, com apenas a liderança de Trump no Arizona fora da margem de erro. A pesquisa também indica que os eleitores que decidem tardiamente nesses Estados podem estar se inclinando para Kamala Harris. De acordo com o “The Times”, os 8% dos eleitores que decidiram seu voto nos últimos dias ou semanas se dividiram em 55% para Kamala e 44% para Trump.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira