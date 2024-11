Trunfo: Estilo apaziguador de Adolfo Menezes conquista apoio de Jerônimo e segura candidatura petista na AL-BA

A movimentação freou uma candidatura própria do PT pela presidência da Casa. Segundo interlocutores, o cargo era visto com bons olhos pelo líder do governo, o deputado estadual Rosemberg (PT), que agora deve se articular para disputar a tão cobiçada primeira vice-presidência.

Um perfil bem diferente ao de outros políticos que comandaram a Assembleia, inclusive aquele que foi presidente por mais tempo: Marcelo Nilo, hoje no Republicanos, que dirigiu a Casa por dez anos. Nilo emplacou secretários, dirigentes de órgãos públicos e até um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marcus Presídio, que foi diretor Financeiro da Assembleia na gestão do ex-deputado.

Quando Nilo indicou Presídio, o então governador Rui Costa (PT), hoje ministro da Casa Civil, pretendia entregar a vaga a um petista, pois a cadeira ficou vaga com a morte de Zézéu Ribeiro, que foi uma das estrelas do partido antes de se aposentar. “Marcelo Nilo tinha o perfil de colocar a faca no pescoço, de pressionar, o oposto de Adolfo. Hoje, o presidente da Assembleia não dá dor de cabeça ao governador”, avaliou um parlamentar da base aliada, reservadamente.

Adolfo costuma cobrar do governo ações para os redutos eleitorais, sobretudo Campo Formoso. Mas não há titulares em órgãos do primeiro ou segundo escalões indicados por ele. Isso ajudou a conquistar a simpatia e o apoio para a reeleição de Jerônimo. O receio do governo é que, se houvesse um outro nome no páreo, o que não há, o perfil fosse o oposto.