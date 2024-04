TSE quer regularizar contas de partidos inadimplentes

Em reunião com 17 siglas, o Tribunal reforçou a intenção de aprovar programa de regularização de contas para uma ampla participação nas eleições municipais

Participaram do encontro o secretário-geral da Presidência do TSE, Cleso da Fonseca, e mais 3 representantes da Corte Eleitoral e 2 do Ministério Público, além de advogados de 17 partidos políticos Divulgação/TSE

Os integrantes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e advogados de 17 partidos políticos se reuniram na 2ª feira (22.abr.2024), na sede da Corte, em Brasília, para debater estratégias de regularização de contas partidárias anuais e de campanhas eleitorais.

O TSE reforçou às agremiações a intenção de aprovar um programa de regularização cujo objetivo será permitir que siglas e federações inadimplentes regularizem suas contas para a garantia de uma ampla participação nas eleições municipais de 2024.

A ideia é que a iniciativa envolva legendas que tiveram as contas julgadas como não prestadas, acarretando a suspensão dos respectivos órgãos partidários, bem como aquelas que não tinham conta bancária ou não tiveram movimentação financeira.

Na reunião de 2ª feira, os partidos tiveram a oportunidade de contribuir para a proposta, além de relatar eventuais desafios enfrentados quanto à regularização das contas na origem e ao uso de alguns sistemas. Todas as contribuições serão avaliadas pela presidência do TSE.

Participaram do encontro o secretário-geral da presidência do TSE, Cleso da Fonseca, as assessoras-chefe do gabinete da presidência, Liliam Sayuri, e da Secretaria Geral da Presidência, Ludmila dos Santos, o assessor-chefe da Assessoria de Articulação Parlamentar do TSE, Flávio Nogueira, e, pelo MP (Ministério Público), os representantes Pablo Luz e Amaury de Matos.

Com informações do STF.