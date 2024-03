TSE reconhece afastamento de Bivar do União Brasil

O presidente da Corte, Alexandre de Moraes, diz que a decisão do partido está em conformidade com o estatuto da sigla

O ex-presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar Marina Ramos/Câmara – 7.fev.2024

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) reconheceu neste sábado (23.mar.2024) o afastamento de Luciano Bivar (PE) da presidência do União Brasil. A decisão foi do presidente da Corte, Alexandre de Moraes. Ele afirma que o processo se deu em conformidade com o estatuto da sigla.

“Constata-se, sob o ponto de vista formal, que o afastamento do Presidente Nacional do União Brasil está chancelado por 10 membros da Mesa Deliberativa da Comissão Executiva Nacional Instituidora, em observância às normas estatutárias, o que autoriza a providência administrativa pretendida”, diz a decisão. Eis a íntegra (PDF – 127 kB).

A decisão determina, ainda:

a atualização das informações partidárias no SGIP (Sistema de Gerenciamento Partidário); o cancelamento ao acesso do SGIP e do Filia de Luciano Bivar; e a disponibilização de assinatura eletrônica (login e senha) para acesso aos sistemas SGIP e Filia, do Presidente Nacional, em exercício, Antônio Rueda. Bivar foi afastado da presidência do União Brasil depois de protagonizar uma disputa política pelo comando do partido com o presidente eleito da sigla, Antonio Rueda. A deliberação pelo afastamento se deu na 4ª feira (20.mar), na sede do partido, localizada no Brasil 21, edifício na região central de Brasília.

A eleição para a presidência do partido teve troca de ameaças. Houve depois um incêndio na casa da família Rueda. Piorou o clima. Não há provas sobre o suposto envolvimento de Bivar no caso. Entretanto, integrantes do União Brasil falam em crime político.

Segundo divulgado pelo União Brasil (eis a íntegra – PDF – 268 kB), o processo interno contra Bivar considerou:

ofensas – como uma ameaça de morte a Antonio Rueda, seus familiares e sua filha de 12 anos; incêndio às casas da família Rueda – indícios de motivação política criminosa; violência política contra mulher; validação de cartas de desfiliação – 6 deputados do partido do Rio de Janeiro foram liberados sem submeter à decisão colegiada; liberação dos 6 congressistas do RJ do União – desfiliação mesmo depois de parecer do MPE em processo judicial que tramita no TSE contrário à desfiliação. Leia mais:

