TSE retoma julgamento que pode cassar de mandato de Sergio Moro; acompanhe

Senador é acusado de abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022

No mês passado, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) rejeitou a cassação do mandato do senado



Na noite desta terça-feira (21), os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estão julgando ações que solicitam a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Os processos em questão apontam para abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Essas alegações estão sendo analisadas em conjunto e podem abrir um precedente importante sobre a atuação da Justiça Eleitoral em casos de gastos de candidatos antes do período oficial de campanha. Na última quinta-feira (16), durante a sessão, foi feita a leitura do relatório das ações contra o senador. Agora, os advogados de acusação e defesa terão a oportunidade de se manifestar, seguidos pelo parecer do Ministério Público Federal (MPF) e, por fim, pelos votos dos ministros.

O julgamento de Sergio Moro no TSE é aguardado com expectativa, pois poderá estabelecer diretrizes importantes para casos semelhantes no futuro. No mês passado, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) rejeitou a cassação do mandato do senador, decisão que foi contestada com recursos apresentados pelo relator do caso, ministro Floriano Marques. Esses recursos foram liberados para julgamento na primeira semana de maio e agora estão sendo analisados pelos ministros do TSE. A decisão final sobre o destino político de Sergio Moro está nas mãos do tribunal eleitoral, que terá que considerar todas as provas e argumentos apresentados durante o processo.

