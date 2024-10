Tubulação de esgoto explode em Moscou e projeta resíduos a 55 metros

Uma explosão em uma tubulação de esgoto em Moscou causou um grande alvoroço ao projetar resíduos a uma altura impressionante de 55 metros. O incidente, que afetou veículos, edifícios e transeuntes, foi amplamente compartilhado nas redes sociais, especialmente após a divulgação de um vídeo por Anton Gerashchenko, que já acumulou mais de 3,7 milhões de visualizações. As imagens do ocorrido rapidamente se tornaram virais, gerando uma série de reações entre os internautas. A gravidade da situação chamou a atenção não apenas pela altura dos excrementos lançados, mas também pelos potenciais riscos à saúde pública que um evento desse tipo pode acarretar.

A Gazprom, a principal companhia de energia da Rússia, se manifestou sobre o incidente, assegurando que a situação está sendo monitorada de perto. A empresa informou que as autoridades locais estão mobilizadas para minimizar os danos e garantir a segurança da população. As equipes de emergência estão trabalhando para controlar a situação e avaliar os impactos do acidente.

Veja o vídeo: Moscow Telegram channels report that the sewage system in Moscow broke down.

A “fountain” the height of a residential building is seen in one of Moscow’s districts.

A sh*t show, literally. pic.twitter.com/n8K30uAnJz

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 28, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira